Reina Saldırganına Benzetilen Kişiye Dayak

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN / İSTANBUL DHA



Pendik'te kendisini Reina saldırganına benzeten vatandaşlar tarafından dövüldüğü iddia edilen Türkmenistan uyruklu K.M.'nin vize süresini geçirdiği için sınır dışı edileceği öğrenildi.



Olay, Pendik Kaynarca Mahallesi Kemalpaşa Caddesinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Reina'ya silahlı saldırıda bulunan teröriste benzeyen bir kişi, caddede ilerlerken çevredekiler tarafından fark edildi.



TERÖRİST SANIP SALDIRDILAR



Vatandaşların kendisini takip ettiğini anlayan kişi, kaçmaya çalışınca çevredekiler tarafından yakalandı. Yaşanan kargaşada Reina saldırganı sanılan kişi, vatandaşlar tarafından darp edildi.



İNCELENMEK İÇİN KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, darp edilen kişiyi polis aracına bindirerek karakola götürdü. Burada incelenen K.M. isimli kişinin Reina saldırısını gerçekleştiren terörist olmadığı belirlendi. İncelemelerde Türkmenistan uyruklu K.M.'nin pasaportundaki vizenin süresinin geçtiği belirlendi.



SINIR DIŞI EDİLECEK



K.M. incelemenin ardından vizesi dolduğu gerekçesiyle sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.



Olayın meydana geldiği caddedeki vatandaşlar dayak yiyen kişiyi Reina katliamını yapan saldırgan sandıkları için dövdüklerini söylediler.



Görüntü Dökümü:



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-Saldırının yapıldığı cadde



-Çevredekiler ile röportajlar



-Esnaf



-Amatör kamera



-Saldırgana benzeyen kişinin dövülmesi



-Polisler tarafından götürülmesi



Genel ve detay