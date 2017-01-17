REİNA katliamını gerçekleştiren saldırganın yakalandığı operasyonda 3 kadın da gözaltına alındı. Kadınlar sağlık kontrolünden geçirdikten sonra İstanbul emniyetine götürüldü.
Üç kadın şüphelinin sağlık kontrolünde geçirileceği hastanede önlem alındı. Hasta giriş çıkışına izin verilmedi. Bu sırada şüpheliler hastaneye getirildi. Sağlık kontrolünün ardından aynı güvenlik önlemleri altında hastaneden çıkarılan şüpheliler, emniyete götürüldü.
- İstanbul
Reina Saldırganın Yakalandığı Operasyonda Gözaltına Alına Kadınlar Sağlık Kontrolünden Geçirildi
REİNA katliamını gerçekleştiren saldırganın yakalandığı operasyonda 3 kadın da gözaltına alındı.
REİNA katliamını gerçekleştiren saldırganın yakalandığı operasyonda 3 kadın da gözaltına alındı. Kadınlar sağlık kontrolünden geçirdikten sonra İstanbul emniyetine götürüldü.
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