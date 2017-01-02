Reina Saldırganın En Net Görüntüsü Ortaya Çıktı!

Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren teröristin yeni bir fotoğrafı daha ortaya çıktı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, izledikleri güvenlik kamera görüntülerinden saldırganın bir başka görüntüsüne ulaştı.



SALDIRGANI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Söz konusu fotoğraf habercilerle paylaşıldı. Saldırgan çekik gözleri, geniş elmacık kemikli yüzüyle dikkati çekiyor. TEM ekipleri saldırganın yerini belirlemek için çalışmaları sürüyor.

DAEŞ'İN ÜSTLENDİĞİ SALDIRIDA 39 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Reina adlı gece kulübüne uzun namlulu silahla düzenlenen terör saldırısında 27'si yabancı uyruklu 39 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda 4'ü ağır olmak üzere 65 kişi de yaralanmıştı. DAEŞ'in üstlendiği saldırıyla ilgili başlatılan soruşturmada 12 kişi gözaltına alındı.



"TERÖRİST TECRÜBELİ BİR KATİL"

Saldırıya ait güvenlik kamerası görüntülerini analiz eden terör uzmanı Emekli Yüzbaşı Abdullah Ağar, teröristle ilgili dikkat çeken tespitlerde bulundu. Ağar terörist için, "Terörist kalçadan atışta ve çabuk atışta çok iyi. Böyle bir meleke oluşması için binlerce mermi atmaya ihtiyacı var. Bu mermileri atmış, hem de gerçek çatışma ortamlarında. Masum insanlara ateş etme konusunda ise hiç tereddütü yok. Tam bir katil. Yakın mesafe ve/veya meskun mahallerde tecrübeli. Bir de sağ tarafından mermi yemiş gibi. Adımları simetrik değil" dedi.

"SOĞUKKANLI, UZMAN, SIZMA EYLEM"

Tüm bunların teröristin eğitimli bir saldırgan olduğuna işaret ettiğini belirten Ağar, "İçeride kalış süresinin sadece 5 buçuk dakika olduğu ve süre içinde 6 şarjör değiştirdiği ifade ediliyor. Kaleş'te 180 mermiye denk geliyor. Saldırgan; kararlı, pratik, nasıl sonuç alınacağını bilen, soğukkanlı, uzman ve sızma eylem, sıyrılma güdümlü" diye konuştu.