Reina Saldırganı Tek Başına Tutuluyor

Reina'ya saldıran Tacikistan uyruklu Özbekistan vatandaşı Abdulkadir Maşaripov, Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltı işlemleri yaklaşık 36 saattir devam ediyor.

UZUN SÜRE KONUŞMADI

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Maşaripov'un Özbekistan'da bir üniversitede Fizik bölümünde eğitim aldığı tespit edildi. Ebu Muhammed El Horasani Kod adlı Maşaripov'un TEM nezarethanelerinin birinde yalnız başına tutulduğu öğrenildi. Maşaripov'un gözaltı sürecinde uzun süre konuşmadığı ve ifadesinin yazılı olarak alınmaya başlanılmadığı öğrenildi.

EMİR RAKKA'DAN GELDİ

Terörist emrin Rakka'dan geldiğini doğruladı. Terör örgütünün sözde Türkiye emiri Hoca Akın'ın yardımcısı olduğu öğrenilen Hoca Yusuf kod adlı İlyas Mamaşapirov'la eylemler üzerine görüştüğü ortaya çıktı. İnternette bir mesajlaşma programından haberleştiklerini, yaptığı keşifleri aktardığını söylediği iddia ediliyor.

197 BİN LİRAYI DEAŞ VERMİŞ

Teröristin kaldığı evde 197 bin dolar bulunmuştu. Paranın, saldırı sonrası teröristin kaçması için DEAŞ tarafından verildiği belirlendi. Teröristin kaçma hazırlığı içinde olduğu, Rakka'ya gitmeye çalıştığı tespit edildi. Diğer örgüt üyelerinin de kendisine güzergah ayarlamak için çalıştığı belirlendi. Teröristlerin Suriye'den mi Irak üzerinden mi Rakka'ya gidebileceklerinin yollarını aradıkları ortaya çıktı.

TERÖRİSTİN OĞLU ARANIYOR

Teröristin saldırı sonrası eşinin yanına geldiği, 1.5. yaşındaki kızının eşiyle kaldığını, kendisinin 4 yaşındaki oğlunu alarak kaçtığı belirlenmişti. Terörist yakalandığında oğlu yanında yoktu. Çocuğun nerede olduğu araştırılıyor.

"LÜTFEN BENİ VURMAYIN"

Terörist operasyon sırasında karşısında polisi görünce "Lütfen beni vurmayın" demiş.

DEAŞ HÜCRESİYLE BAĞLANTI

Teröristle ilgili bir diğer iddia ise kendisine yardım eden 3 kişinin yakalanması üzerine paniğe kapıldığı ve Konya'daki DEAŞ hücresiyle irtibata geçtiği yönünde. İstihbarat birimlerinin bu girişimi fark ettiği öne sürülüyor.