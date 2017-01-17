Reina Saldırganı Suçunu İtiraf Etti, Parmak İzleri Uyuştu'





İstanbul'da yılbaşı gecesi Reina isimli eğlence mekanına girerek 39 kişiyi öldüren saldırganın polisin operasyonu ile canlı olarak yakalanmasının ardından ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.



İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1983 Özbekistan doğumlu Abdülgadir Masharipov Afganistan'da eğitim aldığını ve 4 dil bilen iyi yetiştirilmiş bir terörist olduğunu açıkladı.



Teröristin ele geçirildiği Esenyurt'taki evde, 197 bin Dolar nakit para, iki drone, iki tabanca ve SİM kartlar bulundu.



Şahin teröristin suçunu itiraf ettiğini ve parmak izinin de yapılan incelemede uyuştuğunu kaydetti.



Teröristle birlikte aynı evde bulunan 1 Iraklı erkek ile değişik ülkelerde 3 kadın gözaltına alındı.



Vali Şahin saldırının DEAŞ adına yapıldığının net olduğunu kaydederken, Başbakan Binali Yıldırım önemli olan arkasındaki iradenin olduğunu söyledi.



Yıldırım, "Önemli olan, yapılan bu alçak saldırının failinin yakalanmış olmasıdır, bunun arkasındaki iradenin, güçlerin her kimse ortaya çıkarılmasıdır. Bu, bizim için önemli bir gelişmedir" diye konuştu.



Düzenlenen saldırının ardından polise vatandaşlardan 2 bin 200 ihbar gelirken, soruşturma kapsamında 162 noktaya düzenlenen operasyonlarda 50 kişinin gözaltında olduğu açıklandı.



Masharipov yılbaşı gecesi Ortaköy'deki gece kulübüne otomatik silahla girmiş ve biri polis olmak üzere 39 kişiyi öldürmüştü.



Saldırının sorumluluğunu DEAŞ terör örgütü üstlenmişti.



Auteur: euronews-tr



Tags: etti itiraf saldırganı Türkiye parmak uyuştu suçunu İstanbul Saldırı-Türkiye izleri Tutuklama Reina Gepost: 17 januari 2017