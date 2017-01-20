Reina Saldırganı Sorguda Durup Durup Aynı Soruyu Sordu: Oğlum Nerede

Reina saldırganının İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor. Polis, 3 DEAŞ'lı ve saldırganın 4.5 yaşındaki oğlunu bulmak için operasyonlarını sürdürüyor. Habertürk'ün haberine göre terörist Abdulkadir Masharipov'un sorgusu devam ederken, İstanbul Emniyet Müdürlüğu Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Masharipov'a silahı teslim eden ve Bakırköy'de kaçarken araçta bulunan 1 kişiyle 4.5 yaşındaki çocuğu elinde tutan 3 DEAŞ'lıyı yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.

SÜREKLİ OĞLUNU SORUYOR

Gözaltına alındıktan sonra sürekli olarak oğlunu soran Masharipov'un, "Silivride'yken yanıma biri geldi. 'Her yerde aranıyorsun. Çocuğunu alacağız, kaçacağın zaman getireceğiz' diyerek benden aldılar" dediği öğrenildi.

RESMİ SORGUSU BAŞLAMADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan Masharipov'un, güvenlik gerekçesiyle sağlık kontrolüne götürülmediği ifade edildi. Haseki Hastanesi'nden bir doktorun emniyete götürülerek Masharipov'u sağlık kontrolünden geçirdiği ve rapor verdiği belirtildi. Öte yandan, terör ve istihbarat uzmanları tarafından yapılan sorgulamalarda Rakka'ya kaçış planı çıkan katliamcı Masparipov'un Reina katliamında kullanması için gönderileceği iddia edilen patlayıcılar da 30 Aralık 2016'da Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda ele geçirilmiş, 20 kişi gözaltına alınmıştı.

4 EŞİ VAR İDDİASI

Sabah'ın haberine göre ise Reina canisi Türkiye'de kendini "Özbekistan İslami Hareketi hocası" diye tanıttı. Bu şekilde çevre edinen Özbek Masharipov'a, DEAŞ'ta ise "Ebu Muhammed El Horasani" kod adı verildi. Örgüt kendisine sahte Uygur kimliği de düzenledi. Uygur Türkleri'nin arasına girip Doğu Türkistan siyasetinden faydalanmaya çalıştı. DEAŞ propagandası yapan Masharipov, bu örgüt dışındaki tüm Müslümanları "mürted" (dinden dönmüş) olarak nitelendirdi. DEAŞ'ı reddeden Uygur Türkleri'nin İstanbul Zeytinburnu'ndaki lokantalarının bombalanması gerektiğini söyledi. Polis, azılı teröristle birlikte onunla irtibatlı olan hücreleri de çökertti. Bu arada Reina canisinin ikisi Özbek, biri Kırgız, biri de Uygur olmak üzere 4 eşi olduğu iddia edildi.