Reina katlimanı gerçkeleştiren Abdulkadir Maşaripov'un emniyeteki sorgu işlemleri sürüyor. Maşaripov, 23.00 sıralarında emniyetten çıkarıldı. Güvenlik önlemleri altında hastaneye gitirildi. Maşaripov'un sağlık kontrolü sırasında güvenlik önlemi sürdü.Sözkonusu işlemler sırasında polisler, görüntü alınmaması çin ek tedbir aldı. Maşaripov, hastaneden çıkarılırken camlara naylon perde ile örtüldü. Maşaripov, zırhlı aracın refakatinde emniyete götürüldü.
Reina Saldırganı Sağlık Kontrolünden Geçirildi
Reina katlimanı gerçkeleştiren Abdulkadir Maşaripov'un emniyeteki sorgu işlemleri sürüyor.
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