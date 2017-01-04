Reina Saldırganı İstanbul'a 'Yusuf Hoca' Kod Adlı DEAŞ Üyesiyle Gitmiş!

Reina katliamını gerçekleştiren teröristin, geçen Kasım ayı sonlarında eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Konya geldiği ve 15 Aralık'ta İstanbul'a otobüsle gittiğinin ortaya çıkmasının ardından yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

"YUSUF HOCA" KOD ADLI BİRİYLE BULUŞTU

Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin güvenlik kamera kayıtlarına, terminale rahat tavırlarla elleri cebinde yanında eşya ve çanta bulunmadan yürüyerek girdiği saptanan teröristin, otobüs firmalarına İstanbul'a gitmek için bilet sorduktan, sonra terminal çevresinde çekik gözlü ve 'Yusuf Hoca' kod adlı yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir kişiyle buluştuğu belirlendi.



TERÖRİST BİLETİNİ "EBU MUHAMMED" ADINDA KESTİRDİ

Güvenlik kamerası görüntülerinde buluştuğu kişiyle tekrar terminale giren teröristin, yanındaki kişiyle birlikte otobüs bileti aldığı görüldü. Katliamcı terörist biletini 'Ebu Muhammed' adına kestirdi.

"YUSUF HOCA"NIN KİMLİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Polis, teröristin buluştuğu ve birlikte İstanbul'a gittiklerini tahmin ettikleri 'Yusuf Hoca' kod adlı ikinci kişinin gerçek kimliğini araştırıyor.

Teröristin Konya'da temasa geçip, yanlarında kaldığı öne sürülen 3 aileye ev kiralayan 2 emlakçının da halen gözaltında olduğu belirtildi. Teröristin temasa geçtiği ailelerden 2'sinin saldırıdan önce, 1'inin de saldıran sonra Konya'dan ayrıldığı belirtildi. Emlakçıların da, aileler Konya'dan ayrıldıktan sonra evleri başka kişilere kiraladıklarını, saldırıyı gerçekleştiren kişiye de ev kiralamadıklarını söyledikleri öğrenildi.



SINIR KAPILARINDA TERÖRİST ALARMI

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarında Ortaköy'de yılbaşı akşamını kana bulayan teröristin yurt dışına kaçma ihtimali üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arama noktaları kuruldu. Yurt dışına çıkış yapmak isteyen araçlar ve kişiler tek tek arandı.

GÜMRÜK KAPISINDAKİ ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANIYOR

Yılbaşı akşamı Ortaköy'deki gece kulübünde 39 kişiyi öldürdükten sonra kaçan teröristin yurt dışına çıkma ihtimali üzerine sınır kapıları alarma geçirildi. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Avrupa'ya açılan Hamzabeyli, İpsala ve Kapıkule sınır kapılarına giden yollar üzerinde Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince arama noktaları kuruldu. Yurt dışına çıkış yapmak için gümrük kapısına gelen araçlar polis ekiplerince sıkı denetimden geçirildi. Polis ekipleri Reina'yı kana bulayan teröristin fotoğraflıyla şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde arama yaptı.



OTOBÜSLERDE TERÖRİSTİN FOTOĞRAFIYLA ARAMA YAPILIYOR

Kapıkule Sınır Kapısı'nda polis ekiplerince, pasaportların kontrol edildiği peronlara teröristin fotoğrafları asıldı. Pasaport işlemlerini yapan polis memurları yurt dışına çıkacak kişileri dikkatle incelerken, otobüslerde de ellerinde teröristin fotoğraflarıyla arama yaptı.

Kırklareli'nde de Dereköy Sınır Kapısı'na giden yollar üzerinde Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'nce arama noktaları kurularak araçlar ve kişiler üzerinde uygulama yapıldı.