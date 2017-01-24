Reina Saldırganı İle Görüşen Dördünücü Kişi Aranıyor

Reina'da 39 kişiyi katleden ve dün gece ikinci kez sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgusuna devam edilen Abdülgadir Masharipov'la ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

CNN Muhabiri Umut Arabacı, hem Emniyet hem de MİT görevlileri tarafından sorgulanmaya devam edilen Abdulgadir Masharipov'la bağlantısı bulunduğu belirlenen 4 kişinin arandığını bildirdi.

Olayla ilgili 3 kişinin arandığı zaten biliniyordu. O dördüncü kişinin de, 26 Aralık tarihinde Rakka'dan gelen emirle Masharipov'un görüşmeye gittiği kişi olduğu öğrenildi.

50 KİŞİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

Arabacı'nın haberine göre Masharipov, bu kişiyle özellikle kamera bulunmayan bir yol üzerindeki durakta görüştü. İkilinin ne konuştuğu ve ne paylaştığı hakkında kesin bilgi bulunmuyor. Ancak Amniyet ve MİT'in bu kişinin üzerinde önemle durduğu ve arama çalışmalarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.

Masharipov'un sorgusu, onun aranması sırasında gözaltına alınan 50 DEAŞ şüphelisiyle birlikte devam ediyor.

Ancak resmi ifade alma süreci henüz başlamadı. Masharipov'un, bildiklerini anlatmak için oğlunun yanına getirilmesi şartını koştuğu daha önce basına yansımıştı.