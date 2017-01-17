Reina Saldırganı Geniş Güvenlik Önlemi Altında Sağlık Kontrolünden Geçirildi (1)

Reina'ya saldıran terörist Abdulkadir Maşaripov, Fatih'teki 29 Mayıs Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 15.30'da sağlık kontrolünden geçirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet Özel Tim ekiplerinden oluşan yaklaşık 250 polis hastaneye giden tüm yolları barikatlarla yaya ve araç trafiğine kapattı.



Saldırgan sağlık kontrolünden çıkartılırken, polis memurları kalkanlarını kaldırarak teröristin görüntüsünün çekilmesini engelledi. - İstanbul