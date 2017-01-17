39 Kişiyi Öldüren Reina Saldırganına 250 Polisle Güvenlik Önlemi!

Yılbaşı gecesi İstanbul'un Beşiktaş İlçesi'ndeki gece kulübü Reina'ya saldıran terörist Abdulkadir Maşaripov, Fatih'teki 29 Mayıs Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 15.30'da sağlık kontrolünden geçirildi.
250 POLİSLE GÜVENLİK ÖNLEMİ
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet Özel Tim ekiplerinden oluşan yaklaşık 250 polis hastaneye giden tüm yolları barikatlarla yaya ve araç trafiğine kapattı.
TERÖRİSTİN GÖRÜNTÜSÜNÜN ÇEKİLMESİ ENGELLENDİ
Saldırgan sağlık kontrolünden çıkartılırken, polis memurları kalkanlarını kaldırarak teröristin görüntüsünün çekilmesini engelledi.