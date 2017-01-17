Reina Saldırganı Geniş Güvenlik Önlemi Altına Sağlık Kontrolünden Geçirildi

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Güven USTA, İstanbul DHA



Reina'ya saldıran terörist Abdulkadir Maşaripov, Fatih'teki 29 Mayıs Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 15.30'da sağlık kontrolünden geçirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet Özel Tim ekiplerinden oluşan yaklaşık 250 polis hastaneye giden tüm yolları barikatlarla yaya ve araç trafiğine kapattı.



Saldırgan sağlık kontrolünden çıkartılırken, polis memurları kalkanlarını kaldırarak teröristin görüntüsünün çekilmesini engelledi.



Görüntü Dökümü:



---------



-Polis ekiplerinden görüntü



-Saldırganı sağlık kontrolüne getiren aracın görüntüsü



-Zırhlı Kobra aracının görüntüsü



-Polis ekiplerinden görüntü



-Polis ekiplerinin kalkanlarını kaldırması



-Genel ve detaylar