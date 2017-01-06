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"Reina Saldırganı Camide" İhbarı Ortalığı Karıştırdı

"Reina Saldırganı Camide" İhbarı Ortalığı Karıştırdı

Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki gece kulübü Reina'da silahlı terör saldırısını gerçekleştiren şahsın camide olduğu ihbarını alan Adıyaman polisi harekete geçti.

'Reina Saldırganı Camide' İhbarı Ortalığı Karıştırdı

Adıyaman'da cuma namazı saatlerinde hareketli anlar yaşandı. "Reina saldırganı camide" ihbarı polisi harekete geçirdi.

POLİS CAMİDE YAKALADI

Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Dursun Çavuş Cami'de Ortaköy saldırısını gerçekleştiren şahsa benzeyen birinin olduğu ihbarını alan polis ekipleri kısa sürede harekete geçti. Cuma namazı için camiye gelen ve vatandaşlar tarafından ihbar edilen M.T. isimli vatandaş polis tarafından yakalanarak önce üst araması, daha sonra ise GBT sorgulaması yapıldı.


İHBAR EDİLEN VATANDAŞ DA ŞAŞIRDI

Neden ihbar edildiğini bilmeyen ve daha sonra olayı gazetecilerden öğrenen M.T. cep telefonundan internete girerek her yerde aranan saldırganın resimlerine baktı. Saldırganın resmini gören M.T. benzerlik karşısında şaşkınlık yaşadı.

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