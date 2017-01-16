Reina Saldırganı 150 Bin Dolar İçin 39 Kişiyi Katletmiş

Reina katliamıyla ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı. Emniyetin tespitlerine göre saldırgan, terör saldırısını üstlenen DEAŞ'ın eylem tarzıyla hiç uyuşmayacak biçimde saldırıyı ideolojik sebeplerle değil, maddi saiklerle gerçekleştirdi. Yetkililer, bu yeni bilginin, Ortaköy saldırısının arka planındaki gizli servis rolünü belirginleştirdiği kanaatinde.

PENDİK'E GETİRMİŞLER

Emniyet güçlerinin tespitlerine göre, saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan B.A. ifadesinde fail Ebu Muhammed Horasani adlı şahsın karısı F. A.'yı 2 Ocak 2017 günü saat 03.00 sıralarında Esenyurt'tan alarak Pendik'teki evine getirdiğini söyledi. Bu adrese yapılan operasyonda bir kişi yakalandı. Yakalanan şahısla yapılan görüşmede F.A.'nın Pendik Kavakpınar'da bir adrese götürüldüğü belirlendi.

150 BİN DOLAR BULUNDU

5 Ocak 2017 günü ise Silivri'deki bir adreste saldırgana ait olduğu belirtilen 150 bin ABD doları bulundu. Bu paranın saldırı karşılığı katile verilecek para olduğu tespit edildi. İstanbul polisinin yakın takibi sebebiyle kendisine ulaştırılamadığı tespit edildi. Teröristin, gözaltında bulunan bir şahsa 2 Ocak 2017 günü 23.30 sıralarında konum bilgisi attığı belirlendi. Ancak terörist konumu gönderdiği adreste de bulunamadı. Pendik Abdi İpekçi Caddesi'ndeki bir adreste yapılan aramada ise teröristin eşi F.A., 2 bayan ve 2 çocukla yakalandı.