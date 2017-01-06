Reina Önüne Ziyaretler Sürüyor

Haber-Kamera: Mustafa ÖZDABAK- Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA



Reina'ya yapılan terör saldırısının ardından terörü lanetlemek için belediye başkanlarının, sivil toplum örgütlerinin ve sanatçıların ziyaretleri sürüyor. Saldırı noktasına ilk olarak Sanatçı Bedri Baykam ve Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği geldi. Bedri Baykam'ın ayrılmasından sonra İstanbul Muhtarlar Federasyonu ile beraber Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü olay yerine gelerek terörü lanetledi.



BEDRİ BAYKAM: HİÇBİR GÜÇ BU CUMHURİYETİ PARÇALAYAMAYACAK



Sanatçı Bedri Baykam ve Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği terör saldırısını lanetleyerek hayatını kaybedenler anısına olay yerine karanfil bıraktı. Grup adına basın açıklaması yapan Bedri Baykam," Bu ülkenin sanatçıları olarak, akıl almaz bir özveri ile mücadele ediyor, yüz binlerce şehidin kanıyla, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde vücut bulan Türkiye Cumhuriyeti'nin değerini biliyoruz. Hiçbir güç bu Cumhuriyeti parçalayamayacak veya yobaz saldırılara yem yapmayı başaramayacaklardır" dedi.



MUHTARLAR VE BELEDİYE BAŞKANLARI TERÖRÜ LANETLEDİ



Terörü lanetlemek için kanlı saldırının yaşandığı yere gelen İstanbul Muhtarlar Federasyonu ile Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü olay yerine gelerek terörü lanetledi. "Terörü Lanetliyoruz" yazılı pankart ile saldırının yaşandığı yere gelen muhtarlar, 'İstanbul'da görev yapan muhtarlar olarak her zaman demokrasinin ve halkın yanındayız' dedi.



Grup üyeleri, saldırıda hayatını kaybedenler için çelenk ve karanfil bırakılmasından sonra dağıldı.