Reina Önüne Ziyaretçi Akını

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA



Yılbaşı gecesi yaşanan terör saldırısının ardından, Reina hayatını kaybedenleri anmak için bir çok kişi ve sivil toplum örgütü buraya geldi. Ziyaretçiler karanfil bıraktı, dua etti. Mekanın çevresinde polislerin yanı sıra özel harekat polislerinin de beklediği görüldü. Bazı vatandaşlarda hayatını kaybedenler için Kuran okudu.



"KİMSENİN BUNU ENGELLEMEYE GÜCÜ YETMEYECEKTİR"



Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) üyeleri olay yerine gelerek karanfil bıraktı. Ardından grup adına ÇYDD Genel Başkanı Prof Dr. Aysel Çelikel kısa bir açıklama yaparak, "Çeşitli düşüncelerin bir arada olduğu, inançların bir arada olduğu bir Türkiye'de yaşamıştık ve böyle bir Türkiye'de yaşamaya devam etmek istiyoruz. Kimsenin bunu engellemeye gücü yetmeyecektir" dedi.



"SAFLARI SIKLAŞTIRMAK ZORUNDAYIZ"



Ardından Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de olay yerine gelerek karanfil bıraktı.



Genç de kısa bir açıklama yaparak, "Bu tür acıların bir daha olmaması konusunda hep dileklerde bulunuyoruz ama bu dileklerin yeterli olmadığını da biliyoruz. Geçmişte çok güzel sözler vardı. Safları sıklaştırmak zorundayız ve safları sıklaştıracağız. Ama hangi siyasi görüş olursa olsun bu ülkede yaşamak isteyen herkes hiçbir yere gitmeden saflarını sıklaştıralım" diye konuştu.



Eski MHP milletvekili ve İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir de olay yerine gelerek karanfil bıraktı. Özdemir dua ettikten sonra ayrıldı.



Görüntü Dökümü:



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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği



Çelikeli'in açıklaması



Genç'in çiçek bırakması



Genç'in açıklamaları



Hasan Özdemir'in çiçek bırakması, dua etmesi



Polislerin görüntüsü



Özel harekatçıların görüntüsü



Kuran okuyan bir kişi



Çiçek bırakanlar



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