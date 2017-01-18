Reina'nın Sahibi Koçarslan'dan İstanbul Polisine Teşekkür

İstanbul Ortaköy'deki Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan yazılı açıklama yaparak gece kulübüne saldırı gerçekleştiren teröristi yakalayan İstanbul polisine teşekkür etti.



Su Entertainment Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koçarslan tarafından yapılan yazılı açıklamada, "1 Ocak 2017'de Ortaköy'deki işletmemizde yapılan, ülkemize, milletimize birliğimize, dirliğimize, milli iradeye Türkiye'nin turizmine ve ekonomisine yönelik hain terör saldırısı sonrasında, terörist özverili ve titiz bir çalışmanın sonucunda sağ olarak yakalanmış, Türk adaletine teslim edilmiştir. Hassasiyet ile yürütülen tüm bu operasyonda gösterilen üstün çaba için en başta Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Hükümet yetkililerimize, Valililik ve tüm Emniyet Teşkilatı'na; uzun saatler boyunca bütün görüntüleri titizlikle inceleyen, canla başla çalışan, profesyonel yaklaşımlarıyla teröristi sağ olarak ele geçirmekle kalmayıp bağlantılarını da ortaya çıkaran tüm Terörle Mücadele Ekipleri'ne; ayrıca suç failinin yakalanmasında devletimizin kurum ve kuruluşlarına güvenlerini yitirmeyen, teröristin yakalanmasında gereken her türlü katkıyı sağlayan vatandaşlarımıza en içten duygularımızla şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vesile ile tekrar şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz" denildi. - İSTANBUL