Reina Kurbanları Kazablanka'da Toprağa Verildi

DEAŞ tarafından Reina'da gerçekleştirilen katliam sırasında hayatını kaybeden 39 kişi arasında yer alan iki Faslı kadın uçakla Kazablanka'ya getirildi.



Fas Kralı Muhammed el Sadis bin el Hasan'ın talimatı üzerine ülkelerine gönderilen Faslı iki kadından biri olan Rabia iki çocuk annesi ve 21, Zeynep ise 35 yaşındaydı.



Türkiye'nin Fas Büyükelçisi Ethem Berkel Öz tarafından Kazablanka Havaalanında karşılanan cenazeler dün ikindiyi müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kazablanka'da toprağa verildi.



Baskın sırasında yaralanan 4 Faslı ise Kralın isteği üzerine Türkiye'de tedavi görüyor. - RABAT