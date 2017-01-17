Ersan SAN İSTANBUL DHA
Reina katlimanı gerçkleştiren teröristin yakalandığı operasyonu Doğan Haber Ajansı görüntüledi. Teröristin Esenyurt'taki adresini belirleyen polis, operasyon düğmesine bastı. Saldırgan ve yanındaki kişi gözlatına alındı. Gözaltına alınanlar olağanüstü güvenlik önlemleri altında binadan çıkarıldı. Bu sırada çevrede bulunanların gözaltına alınanlara tepki gösterdiği görüldü. Bu sırada DHA kamerası kayıttaydı.
Reina Katlimaını Gerçekleştiren Teröristin Yakalndığı Operasyona Dair Dha'ya Özel Görüntüler
Ersan SAN İSTANBUL DHAReina katlimanı gerçkleştiren teröristin yakalandığı operasyonu Doğan Haber Ajansı görüntüledi.
Ersan SAN İSTANBUL DHA
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