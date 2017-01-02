Reina Katliamını Yapan Saldırganın Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ortaköy'de yeni yılın ilk saatlerinde bir gece kulübüne silahlı terör saldırısı gerçekleştiren saldırganın Laleli'de bir döviz bürosunda kameralara yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde saldırganın bir gişe sorumlusu ile konuştuğu görülüyor. Güvenlik güçlerinin zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.



GECE KULÜBÜNDE ETRAFA RASTGELE ATEŞ AÇTI

Yeni yılın ilk saatlerinde Beşiktaş'ta bulunan Reina adlı gece kulübünde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 12'si Türk vatandaşı olmak üzere 39 kişi hayatını kaybetti, 60'dan fazla kişi de yaralandı.



ÜSTÜNÜ DEĞİŞTİREREK OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay yerine taksiyle geldiği tahmin edilen siyah mont, siyah pantolon ve açık renkli şapka takan saldırgan elindeki uzun namlulu silahla ilk önce etrafa ateş açtı. Kapıda bekleyen gece kulübünün özel güvenliğini sağlayan kişilere ardından da etrafa rastgele ateş açan saldırgan, yaklaşık 7 dakika süren saldırı sonrası üstünü değiştirerek olay yerinden kaçtı