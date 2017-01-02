Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren teröristin yeni fotoğrafları ortaya çıktı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, izledikleri güvenlik kamera görüntülerinden saldırganın bir başka görüntüsüne ulaştı. Söz konusu fotoğraf habercilerle paylaşıldı. Üzerinde koyu renkli anorak bulunan kişi çekik gözleri, geniş elmacık kemikli yüzüyle dikkati çekiyor. TEM ekipleri saldırganın yerini belirlemek için çalışmaları sürüyor.
- İstanbul
Reina Katliamını Gerçekleştiren Teröristin Yeni Fotoğrafı (2)
Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren teröristin yeni fotoğrafları ortaya çıktı.
Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren teröristin yeni fotoğrafları ortaya çıktı.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads