Reina Katliamını Gerçekleştiren Teröristin Yeni Fotoğrafı

Çekik gözleri ve yüzüne hakim geniş elmacık kemikleriyle dikkati çekiyor.



Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren teröristin yeni fotoğrafları ortaya çıktı.



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, izledikleri güvenlik kamera görüntülerinden saldırganın bir başka görüntüsüne ulaştı. Söz konusu fotoğraf habercilerle paylaşıldı. Üzerinde koyu renkli anorak bulunan kişi çekik gözleri, geniş elmacık kemikli yüzüyle dikkati çekiyor. TEM ekipleri saldırganın yerini belirlemek için çalışmaları sürüyor



Görüntü Dökümü



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-Saldırganın fotoğrafı