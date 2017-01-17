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Reina Katliamını Gerçekleştiren Teröristin Yakalandığı Dairede Polis İncelemesi Sona Erdi
Reina Katliamını Gerçekleştiren Teröristin Yakalandığı Dairede Polis İncelemesi Sona Erdi
17 Ocak 2017 Salı 09:26
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[9169347] DHA
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Dayak yiyen Reina saldırganını görünce kendini tutamadı
Teröristin yakalandığı daireden ilk görüntüler
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