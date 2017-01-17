Reina Katliamını Gerçekleştiren Teröristin Yakalandığı Dairede Polis İncelemesi Sona Erdi

-Polis yaklaşık 6 saat süren incelemelerin ardından daireden ayrıldı.



-Polisin operasyon yaptığı dairenin kapısının kırık olduğu görüldü.



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA



Reina katliamını gerçekleştiren teröristin yakalandığı dairede polisin incelemesi sona erdi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamını gerçekleştiren Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristinde aralarında bulunduğu 3'ü kadın toplam 5 kişinin bulunduğu eve saat 23.30 sıralarında operasyon düzenledi. Esenyurt'taki bir sitenin 5. katındaki daireye düzenlenen operasyonun ardından 5 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ardından polis dairede inceleme yaptı. Saat 06.00 sıralarına kadar süren incelemenin ardından polis siteden ayrıldı.



Dairenin bulunduğu katta çekilen görüntüde dairenin kapısının kırılmış olduğu görüldü.



Görüntü dökümü:



-----------------



-Siteden çıkan polis ekipleri



-Siteden görüntü



-Operasyon yapılan dairenin kapısı



-Dairenin bulunduğu koridordan görüntü



-Genel ve detay görüntüler