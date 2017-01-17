Reina Katliamını Gerçekleştiren Terörist Yakalandı 2

ORTAKÖY'de yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamını gerçekleştiren Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristinde aralarında bulunduğu 3'ü kadın toplam 5 kişi gözaltına alınarak emniyete getirildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Reina saldırganı Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristin Esenyurt'taki bir sitedeki adresini günler öncesinde tespit eden polisler, 24 saat boyunca evi aralıksız takip etti. TEM ekipleri saat 23.30'da saldırganın kaldığı örgüt evine operasyon düzenledi.



EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR



Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan operasyonda Ebu Muhammed El Horasani kod isimli terörist ve Kırgızistan uyruklu bir erkek ile Senegal uyruuklu Dina A. (27), Somali uyruklu Aysha M. (27) ve Mısır uyruklu Tene Trare (26) adlı 3 kadın yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrollünden geçirilen Reina saldırganında aralarında bulunduğu 5 kişi Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Gözaltına alınan Ebu Muhammed El Horasani kod isimli şüpheli ve diğer 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



100 BİN SAAT GÖRÜNTÜDEN UYUYAN HÜCRELER ORTAYA ÇIKTI



Bir üst düzey emniyet yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Reina saldırganı yakalamak için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde özel ekip kurulduğu öğrenildi. Özel ekip saldırıdan sonra geçen 16 gün boyunca saldırganın İstanbul'a geldiği günden itibaren yaklaşık olarak 100 bin saat güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Polis ekipleri yaptığı takiple örgüte ait çok sayıda uyuyan hücreyi belirlediği öne sürüldü.



TERÖRİSTİN SALDIRI SONRASI KAÇIŞ ROTASI



TEM ekipleri saldırganın izini İstanbul'a geldiğin günden itibaren detaylı olarak inceledi. Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristin saldırıya giderken Zeytinburnu'ndan taksi ile yola çıktığını belirleyen polis, Beşiktaş'ta katliamı gerçekleştirdikten sonra yaralıların arasında dışarı çıktıktan sonra birinci taksiye binerek yaklaşık 300 metre gittikten sonra henüz belirlenemeyen bir sebeple taksiden indirildiğini tespit etti. Bir süre yürüyen saldırgan kaçış rotasında ikinci kez taksiye binerek Zincirlikuyu'ya geldiği ve burada da henüz belirlenemeyen bir sebeple tekrar taksiden indiğini belirledi. Saldırıdan kısa süre sonra üçüncü defa taksiye binen saldırgan Zeytinburnu'nda bulunan bir lokantaya geldiği tespit etti. Saldırıdan sonra 2 gün Zeytinburnu'nda kalan saldırganın daha sonra Esenyurt'ta bulunan eve giderek burada uzun süredir kaldığını belirledi. - İstanbul