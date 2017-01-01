Reina Katliamında Yaşamını Yitiren Yabancı Uyrukluların Kimlikleri Belli Olmaya Başladı

Ortaköy'deki Reina gece kulübünde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden yabancı uyruklu vatandaşların kimlikleri belli olmaya başladı.

İSRAİL VATANDAŞI KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Reuters'ın haberine göre İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda İsrailli bir kadının hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail medyasında yer alan haberlere göre saldırıda hayatını kaybeden 19 yaşındaki Leanne Nasser adlı İsrailli'nin üç arkadaşıyla birlikte Reina'da olduğu belirtildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı sırasında yaptığı açıklamada saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, yaralılara da acil şifalarını iletti.

IRAKLI BİR ÖĞRENCİ DE BULUNUYOR

Kimliği tespit edilenler arasında Irak'tan Türkiye'ye üniversite okumak için gelen bir gencin de olduğu öğrenildi. İHA'nın haberine göre Iraklı Jalal Abbas isimli gencin Kemerburgaz Üniversitesinde öğrenci olduğu ve yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybettiği tespit edildi.

BİR LÜBNAN VATANDAŞI HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul'daki saldırının ardından kayıp olduğu bildirilen Lübnan vatandaşı Elias Wardini'nin yaşamını yitirdiği açıklandı. Reuters'ın Lübnan televizyon kanalından aktardığı habere göre ailesi, Wardini'nin öldüğüne dair resmi olarak bilgilendirildiklerini kaydetti. Öte yandan bir başka Lübnanlı vatandaşın daha saldırıda hayatını kaybettiği ailesi tarafından doğrulandı.



