Reina Katliamında İkinci Hücre Şüphesi: Otobüsten Suikast Silahı Çıktı

Milliyet Gazetesi'nden Tolga Şardan, Reina saldırısıyla ilgili çok önemli detaylara ulaştı. Şardan haberinde, teröristin Konya'dan İstanbul'a geldiği gece, yine Konya'dan İstanbul'a giden başka bir otobüse bırakılan çantadan suikast silahı çıktığını anlattı.

İşte o haber:

Ortaköy'deki ünlü eğlence mekanı Reina'ya yönelik terör eylemi ile ilgili yürütülen soruşturmada ikinci eylem hücresi şüphesi ortaya çıktı. Ebu Muhammed Horasani kod adını kullandığı bilinen teröristin Konya'dan İstanbul'a geldiği gece, yine Konya'dan İstanbul'a giden başka bir firmaya ait otobüse bırakılan çantanın içinden bir tabanca ile 50'ye yakın mermi çıktı. Çantanın alıcıları, İstanbul'da gözaltına alındı. Çantayı İstanbul'a gönderen kişinin, teröristle bağlantısı olan kişi olduğu değerlendiriliyor.

"İKİNCİ EYLEM HÜCRESİ" ŞÜPHESİ

Yeni yılın ilk saatlerinde Reina adlı eğlence merkezinde gerçekleştirilen ve çoğu turist 39 kişinin yaşamının yitirdiği terör eylemiyle ilgili devam eden soruşturmada önemli bilgilere ulaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan adli soruşturma çerçevesinde "ikinci eylem hücresi" olabileceği değerlendirilen bir gelişme yaşandı.

Milliyet'in aldığı bilgiye göre, Reina saldırısını gerçekleştiren ve henüz açık kimliği belirlenemeyen ancak Ebu Muhammed Horasani kod adını kullandığı anlaşılan teröristin Konya'daki bağlantıları üzerinde duruluyor.

MUAVİN ŞÜPHELENDİ

Yapılan araştırmalarda, teröristin eylem yapmak amacıyla yaşadığı Konya'dan otobüse bindiği 15 Aralık'ta yine Konya'dan İstanbul'a giden başka bir firmaya ait otobüse kargo teslim edildi. Çanta olarak otobüsün muavinine teslim edilen kargonun üzerinde İstanbul'da kargoyu teslim alacak iki kişinin ismi yer aldı. Ancak otobüs muavininin kargoyu teslim eden kişiden şüphelenmesi üzerine olay polise bildirildi. Polisin kontrolünde açılan çantanın içinden bir Sig Sauer marka tabanca ile 50'ye yakın mermi çıktı.

Emniyet yetkilileri, çanta içinde bulunan Sig Sauer marka tabancanın özellikle suikast türü eylemlerde kullanılabilen kaliteli ve yüksek performanslı tabancalar arasında yer aldığına dikkati çekti.

DİKKAT ÇEKEN BAĞLANTILAR

Bu gelişme sonrasında Konya Emniyet Müdürlüğü, hemen İstanbul Emniyeti'ni bilgilendirdi. Gelen bilgi üzerine çantanın alıcısı olan ve İstanbul'da yaşayan yabancı uyruklu A. Abulizi ile O. Asım aynı gece polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda, içinde silah bulunan kargonun üzerindeki isimlerden A. Abulizi ile Konya'da yaşayan ve Reina eylemcisi Ebu Muhammed Horasani'yle bağlantısı bulunan W. Abulizi'nin akraba oldukları anlaşıldı.

Konya'da yaşayan W. Abulizi'nin, 14 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında Konya'da bulunduğu belirlenen DAEŞ'li teröristle birlikte hareket ettiği belirlendi.

W. Abulizi'nin, Konya'da ortaya çıkarılan DAEŞ'le bağlantılı evleri kiralayan isim olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmalarda, soruşturmanın kilit isimlerinden olduğu anlaşılan W. Abulizi'nin İzmir'e gittiği belirlenince Emniyet Müdürlüğü önceki gün bazı Doğu Türkistan kökenli şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında şüpheli W. Abulizi'nin olup olmadığı yönünde bir açıklama ise yapılmadı.

Ortaya çıkarılan bu gelişmeler sonrasında, Reina eylemcisi teröristle bağlantılı başka bir hücre olduğu değerlendirmesi yapılmaya başlandı. Konya'dan İstanbul'a silah gönderilmeye çalışıldığının ortaya çıkması üzerine emniyet güçleri özellikle Konya ve İstanbul'daki araştırmalarının yoğunlaştırdı.