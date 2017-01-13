Reina Katliamında 15 Aralık Bilmecesi

Katliamı gerçekleştiren Ebu Muhammed El Horasani'ye Konya'da ev kiralayan Uygur asıllı Omar Asım ve bir başka Uygur'un katliamdan tam 15 gün önce, 15 Aralık tarihinde makarna paketine sarılı "Zigsauer" marka bir silahı İstanbul Esenler'deki Otogarı'nda almaya çalışırken yakalandığı ortaya çıktı.



Bu iki isim, Omar Asım ve Abuliezi Abuduhamiti tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi. Onların makarna paketine gizlenmiş silahı almaya çalıştıkları gün İstanbul'a gelen saldırgan 15 gün sonra, yılbaşı gecesi Reina'ya saldırdı.



15 Aralık'tan 31 Aralık katliam gecesine kadar geçen 15 günlük sürede, saldırıyı gerçekleştiren teröristle somut bağlantıları bugün orataya çıkan 2 Uygurla ilgili neler yapıldığı soruşturma dosyasının ayrıntılarında gizli.



Haber: Ümit TÜRK, İstanbulDHA



Yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Ortaköy'deki gece kulübü katamına ilişkin soruşturma kapsamında saldırganla bağlantılı oldukları tespit edilen 2 Uygur asıllı şüpheli, Omar Asım ve Abuliezi Abuduhamiti tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ifadeleri alındıktan sonra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevkedilen Omar Asım ve Abuliezi Abuduhamiti'nin "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Ruhsatsız ateşli silah satın alma ve taşıma", "Nitelikli şekilde kasten öldürme suçuna yardım" ve "Anayasal düzeni kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarını işledikleri belirtildi.



TERÖRİSTLE BİRLİKTE KONYA'DA EV KİRALAMIŞLAR



Savcılığın sevk yazısında, Uygur asıllı Çin vatandaşı olan iki şüpheliden Omar Asım'ın Reina saldırganı Ebu Muhammed El Horasani kod isimli teröristle Konya'da ev kiraladıkları ve buna ilişkin kontratın Omar Asım'ın üst aramasında ele geçirildiği belirtildi. Reina saldırganının Konya'da kiraladıkları konutun apartman görevlisi tarafından Omar Asım'la birlikte görüldüğünün tespitinin yapıldığı kaydedildi.



SİLAHI MAKARNA PAKETİNDE GÖNDERMİŞLER



Sevk yazısında, Konya Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan Mehmet E. isimli şüphelinin 15 Aralık tarihinde şüpheli Omer Asım'a Konya Otogarı'ndan bir otobüs firması ile paket gönderdiği, otobüsün muavin ve şoförünün paketten şüphelenmesi üzerine kontrol ettiklerinde ise makarna paketine sarılı "Zigsauer" marka tabanca bulunduğu, emanet paketi almak için İstanbul Otogarı'na gelen şüpheliler Omar Asım ve Abuliezi Abuduhamiti'nin yakalandıkları anlatıldı. Ayrıca, Reina saldırganı Ebu Muhammed El Horasani kod adlı şüphelinin 15 Aralık 2016 tarihinde Konya'dan İstanbul'a geldiği belirtildi.



TÜRKİYE'DEKİ TERÖR EYLEMLERİ ANLATILDI



Sevk yazısında ayrıca DAEŞ terör örgütünün bir diğer adının IŞİD olduğu belirtilerek, örgütün Türkiye'de 2014'ten bugüne kadar Ortaköy saldırısıyla birlikte 10 terör eylemi gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi. Şüphelilerin nöbetçi hakimlikte ifade vermeleri bekleniyor.