Reina Saldırganı, Taksiden Katliamın Planlayıcısı Yusuf Hoca'yı Aramış

İstanbul'da Reina gece kulübüne yaptığı baskınla yeni yılın ilk gününü kana bulayan ve 39 kişiyi Kalaşnikof silahla tarayarak öldüren teröristin kimliği belirlendi. Kırgızistanlı olan teröristin yakalanması için tüm Türkiye'de polis teyakkuza geçti. Saldırganın fotoğrafının yayınlanmasıyla birlikte tüm ihbarlar değerlendiriliyor. Polisi saldırganın ailesine götüren ihbar da Konya'dan geldi.

AİLESİNİ KONYA'YA GETİRDİ

Polise gelen bir ihbar, saldırganın ailesiyle birlikte Konya'da yaşadığını ortaya çıkardı. Yapılan incelemelerde teröristin 20 Kasım'da eşi ve iki çocuğuyla birlikte uçakla Kırgızistan'dan İstanbul'a geldiği belirlendi. Buradan karayoluyla Ankara'ya geçen saldırgan ve ailesinin 22 Kasım'da yine karayoluyla Konya'ya geldiği tespit edildi.

TÜRKİYE'YE BİRKAÇ KEZ GİRİŞ YAPMIŞ

Ancak teröristin İstanbul ve Konya'da daha önceki tarihlerdeki görüntülerine de rastlandı. Bu nedenle Türkiye'ye birkaç kez giriş çıkış yaptığı tahmin ediliyor.



YUSUF HOCA HÜCRE EVİNE YERLEŞTİRİP SIRRA KADEM BASTI

İddialara göre Kırgız teröristi, Konya'da saldırının planlayıcısı 'Yusuf Hoca' kod adlı kişi karşıladı ve ikili 29 Aralık'ta karayoluyla İstanbul'a geçti. Yusuf Hoca, teröristi Zeytinburnu'nda bir hücre evine yerleştirdi, ardından da sırra kadem bastı.

TAKSİDEN YUSUF'U ARADI

Burada katliam planının son rötuşlarını yapan katilin Reina'da da keşifte bulunduğu anlaşıldı. Saldırı günü Zeytinburnu 58. Bulvar Caddesi'ne elinde sigara ve sırt çantasıyla gelerek taksiye binen teröristin, taksicinin telefonundan da bu kişiyi arayarak bilgi verdiği ortaya çıktı.

TELEFONU KAPALI ÇIKTI

Saldırı sonrasında da yeniden taksiye binen terörist, parasını kulüpte çıkardığı montta unuttuğunu anlayınca şoföre arkadaşlarından para alarak ödeme yapacağını söyledi. Bunun için de taksicinin telefonundan bir arama yaptı. Ancak bu kez karşıdaki telefon kapalı çıktı. Bunun üzerine taksici, teröristi indirdi. Yapılan incelemelerde arama yapılan telefonun saldırı gününden beri kapalı olduğu belirlendi. Polis şimdi bir taraftan da saldırının planlayıcısı olan 'Yusuf Hoca' kod adlı teröristin izini sürüyor. (Kaynak: Vatan)

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