Reina Katliamcısının Gerçek İsmi: Abdulgadir Masharipov

İstanbul Emniyeti'nin Reina katliamını yapan teröristin ismini belirlediği öğrenildi. Saldırıyı Özbek asıllı Abdulgadir Masharipov adındaki eylemcinin yaptığı belirtiliyor.



ÖZBEK ASILLI ABDULGADİR MASHARİPOV

Polisin çalısmalari sonrasında 39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı Özbek asıllı Abdulgadir Masharipov adındaki eylemcinin yaptığı belirtiliyor.

POLİS GEÇMİŞİNİ ARAŞTIRIYOR

Milliyet'in haberine göre polis şimdi söz konusu şüphelinin geçmisiyle ilgili araştirma yapmaya başladı.

BAŞKA BİR İSİM GÜNDEM GELMİŞTİ

Daha önce kamuoyuna yansıyan fotoğraflarda teröristin isminin Yahya Mashrapov olduğu iddia edilmiş, ancak aynı isimli bir kişi Kırgızistan'da ortaya çıkmış ve polise gidip kendisinin olayla bir ilgili olmadığına dair ifade vermişti.



YURT DIŞINA MI KAÇTI?

Bir hafta önce Ortaköy'de yılbaşı gecesi yapılan hain saldırıyı gerçekleştiren terörist her yerde aranırken, teröristin yurt dışına kaçmış olabileceği kaydediliyor.