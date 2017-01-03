TÜMÜ
Haberler Search
Reina Katliamcısının Eşi ve Bazı Kişiler Konya'da Gözaltında (4) (Yeniden)

Reina Katliamcısının Eşi ve Bazı Kişiler Konya'da Gözaltında (4) (Yeniden)

TERÖRİST KONYA OTOGARINA TEK BAŞINA GELMİŞİstanbul'daki ünlü Reina Kulübü'ne saldırı düzenleyen teröristin 15 Aralık günü Konya Şehirlerarası Terminaline geldiği anın görüntüleri ortaya çıktı.

Reina Katliamcısının Eşi ve Bazı Kişiler Konya'da Gözaltında (4) (Yeniden)

TERÖRİST KONYA OTOGARINA TEK BAŞINA GELMİŞ

İstanbul'daki ünlü Reina Kulübü'ne saldırı düzenleyen teröristin 15 Aralık günü Konya Şehirlerarası Terminaline geldiği anın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde teröristin rahat tavırlarla yürüyerek elleri cebinde geldiği, yanında eşya, çanta veya başka bir kişinin olmadığı görüldü. Teröristin aynı gün, otobüslede İstanbul'a gittiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Teröristin yürüyerek terminale gelmesi

İçeriye girmesi

Haber: KONYA,

============================

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

15 Aralık, Istanbul, İstanbul, Katliam, Konya, Terör
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads