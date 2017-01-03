TERÖRİST KONYA OTOGARINA TEK BAŞINA GELMİŞ
İstanbul'daki ünlü Reina Kulübü'ne saldırı düzenleyen teröristin 15 Aralık günü Konya Şehirlerarası Terminaline geldiği anın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde teröristin rahat tavırlarla yürüyerek elleri cebinde geldiği, yanında eşya, çanta veya başka bir kişinin olmadığı görüldü. Teröristin aynı gün, otobüslede İstanbul'a gittiği belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Teröristin yürüyerek terminale gelmesi
İçeriye girmesi
Haber: KONYA,
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Reina Katliamcısının Eşi ve Bazı Kişiler Konya'da Gözaltında (4) (Yeniden)
TERÖRİST KONYA OTOGARINA TEK BAŞINA GELMİŞİstanbul'daki ünlü Reina Kulübü'ne saldırı düzenleyen teröristin 15 Aralık günü Konya Şehirlerarası Terminaline geldiği anın görüntüleri ortaya çıktı.
TERÖRİST KONYA OTOGARINA TEK BAŞINA GELMİŞ
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