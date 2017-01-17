REİNA katliamını gerçekleştiren kod adı Ebu Muhammed El Horasani, dün akşam Esenyurt'ta yapılan operasyonla yakalandı. Reina saldırganı, saldırıyı gerçekleştirmeden önce, Konya Otogarı'nda, Taksim Meydanı'nda görülmüştü. Saldırganın Reina katliamını gerçekleştirmesine ilişkin güvenlik kamarası görüntüleri de güvenlik kamerasına yansımıştı.
Reina Katliamcısının Arşiv Görüntüleri
REİNA katliamını gerçekleştiren kod adı Ebu Muhammed El Horasani, dün akşam Esenyurt'ta yapılan operasyonla yakalandı.
REİNA katliamını gerçekleştiren kod adı Ebu Muhammed El Horasani, dün akşam Esenyurt'ta yapılan operasyonla yakalandı. Reina saldırganı, saldırıyı gerçekleştirmeden önce, Konya Otogarı'nda, Taksim Meydanı'nda görülmüştü. Saldırganın Reina katliamını gerçekleştirmesine ilişkin güvenlik kamarası görüntüleri de güvenlik kamerasına yansımıştı.
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