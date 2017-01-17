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Reina Katliamcısı Yakalandı

Reina Katliamcısı Yakalandı

İSTANBUL'da yılbaşı gecesi ünlü gece kulubü Reina'da gerçekleştirdiği terör eylemiyle katliam yapan Özbek asıllı terörist Ebu Muhammed Horasanı, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla Esenyurt'ta gizlendiği evde yakalandı.

Reina Katliamcısı Yakalandı

İSTANBUL'da yılbaşı gecesi ünlü gece kulubü Reina'da gerçekleştirdiği terör eylemiyle katliam yapan Özbek asıllı terörist Ebu Muhammed Horasanı, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla Esenyurt'ta gizlendiği evde yakalandı. - İstanbul

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