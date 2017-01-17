İSTANBUL'da yılbaşı gecesi ünlü gece kulubü Reina'da gerçekleştirdiği terör eylemiyle katliam yapan Özbek asıllı terörist Ebu Muhammed Horasanı, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla Esenyurt'ta gizlendiği evde yakalandı. - İstanbul
Reina Katliamcısı Yakalandı
İSTANBUL'da yılbaşı gecesi ünlü gece kulubü Reina'da gerçekleştirdiği terör eylemiyle katliam yapan Özbek asıllı terörist Ebu Muhammed Horasanı, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla Esenyurt'ta gizlendiği evde yakalandı.
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