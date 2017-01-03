Reina İşletme Müdürü, Saldırı Anını Anlattı: Vuracak Kimseyi Bulamadı, Gitti!

Ünlü gece kulübü Reina'nın İşletme Müdürü Ali Ünal, 39 kişinin öldürüldüğü terör saldırısının yaşandığı geceyi anlattı.

"MAĞDUR ROLÜ YAPARAK KAÇIP GİTTİ"

Ünal, sahip oldukları başka bir işletmeden kapının önüne geldiği sırada üzerine ateş açıldığını söyledi. Ünal, saldırganın kaçışına ilişkin olarak da "Adam ikinci defa da vuracak kimseyi bulamadığı için o da mağdur rolü yaparak kaçıp gitti" ifadelerini kullandı.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Reina adlı gece kulübüne uzun namlulu silahla düzenlenen terör saldırısında 27'si yabancı uyruklu 39 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda 4'ü ağır olmak üzere 65 kişi de yaralanmıştı. DAEŞ'in üstlendiği saldırıyla ilgili başlatılan soruşturmada 14 kişi gözaltına alındı.