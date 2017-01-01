Reina Gece Kulübü Nerededir? Yılbaşı Katliamı Nasıl Gerçekleşti?

İstanbul yılbaşı gecesi bir son dakika gelişmesiyle sarsıldı! İstanbul Ortaköy'de ünlü gece kulübü Reina'ya saat 01.15 sıralarında terör saldırısı gerçekleşti. Reina terör saldırısında uzun namlulu silahla kapı önündekilere ateş açan saldırgan 1 polis ile 1 vatandaşı şehit ettikten sonra içeriye girdi. İçeride yeni yıl kutlaması için bulananların üzerine kurşun yağdırdı. Saldırıda 39 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 69 kişi de yaralandı.

Ortaköy Nerededir? Reina Gece Kulübü Nerede Bulunmaktadır?

Ortaköy, Boğaziçi'nin Avrupa yakasında, Beşiktaş ilçesine bağlı mahalle ve semt. Ortaköy ve Mecidiye mahallelerinden oluşan Ortaköy semti, sahile açılan vadi boyunca yamaçlara kurulmuş bir yerleşmedir. Kuruçeşme, Ulus, Levazım, Balmumcu ve Yıldız mahalleriyle çevrili olan semtin kuzey sınırı Defterdarburnu'dur. Ortaköy Camii semtin sembolüdür.

Reina gece kulübü, İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi Ortaköy semtinde, Muallim Naci Caddesi, No:44 adresinde bulunmaktadır. Ünlülerin de tercih ettiği uğrak eğlence mekanlarından birisidir. 23.00-04.00 arası hizmet vermektedir.

Beşiktaş Ortaköy'deki Terör Saldırısı Nasıl Gerçekleşti?

Son dakika gelişmesiyle ilgili ilk açıklama yapan İstanbul valisi Vasip Şahin oldu. Vasip Şahin, "1 teröristin uzun namlulu silahla önce bir polisimizi sonra bir vatanadaşımızı şehit ederek içeri girerek içerideki vatandaşlarımıza vahşice saldırmış." dedi.

31 Aralık Gecesi Reina'da Kaç Kişi Vardı? Saldırıda Kaç Kişi Öldü?

Saldırı anında içeride 700-800 kişi bulunuyordu. Son açıklamalara göre 39 ölü ve 69 yaralı bulunuyor.

Saldırıyı Yapan Kimdir? Noel Baba Görünümlü Katil Bulundu mu?

Görgü tanıkları teröristlerin Arapça bağırdıklarını iddia ettiler. Noel baba kıyafetli 1 kişinin kapının önündeki polisleri silahla tarayarak içeri girdiği iddia edildi. Teröristi arama çalışmalarının devam ettiğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyetimiz gerekli operasyonları başlattı. Yakın bir zamanda ele geçeceğini ümit ediyoryuz. İnşallah böyle bir terör saldırısı ile bir daha karşılamayız. Başımız sağolsun. Şu anda net bir değerlendirme yapmak doğru değil. Olay yerine geçeceğiz oradan da hastanede yaralıları ziyaret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Reina Sahibi Kimdir? Reina Gece Kulübü Sahibi Olay Anını Anlattı!

Hürriyet muhabiri Toygun Atilla Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan'a ulaştı. "Kendisine ulaştığımda ağlamaktan güçlükle konuşabiliyordu" şeklinde ifade ederek Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan'ın söylediklerini aktardı: "İçeri giren şerefsizler Kalaşnikoflarla taramışlar. Amerikan istihbaratı bunun bilgisini vermişti. 1 hafta 10 gün süreyle buralarda deniz dahil güvenlik önlemleri alındı. Sonra ne oldu? Göz göre göre bu saldırı meydana geldi."

Reina Gece Kulübü Çalışanı: İki Kişilermiş, Birini Gördüm

Beşiktaş'ta meydana gelen saldırının ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen gece kulübü çalışanı, o anları anlattı. Gece kulübünde garson olarak çalıştığı öğrenilen kişi, "Birden panik, aşağı indik saklandık. Arkadaşımı getirdim. Panikledik atladım yere. İki kişilermiş birini gördüm. İçeride çok yaralı var. Mekanda 500-600 kişi kadar vardı" ifadelerini kullandı.

Saldırgan Mekana Taksiyle Geldi

Terör saldırısında saldırganın gece kulübüne gelmek için bindiği iddia edilen taksi polis ekipleri tarafından inceleme altına alındı.

Polis ekipleri tarafından çekiciye alınan şüpheli taksi emniyete götürüldü.