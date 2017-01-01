Reina'daki Terör Saldırısından Dakikalar Öncesi!

Türkiye'deki bir petrol şirketinde çalışan arkadaşlarıyla yılbaşını Reina'da kutlamak için gelen Nataliya Volnova Bild gazetesine ''Yaşıyor olmam bir mucize. Teröristi silahıyla gördüm'' dedi. Volnova Facebook sayfasından Reina'da saldırı olmadan dakikalar önce yapılan kutlamadan görüntüler yayınladı.

GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Türkiye'de arkadaşlarıyla yılbaşını Reina'da kutlamak için gelen Nataliya Volnova, Facebook sayfasından Reina'da saldırı olmadan dakikalar önce yapılan kutlamadan görüntüler yayınladı.

''TERÖRİSTİN HİÇBİR ŞEYDEN KORKUSU YOKTU''

Reina'da yaşanan terör saldırısında silah sesleri gelince misafirlerin yere yattığını belirten Nataliya ''Masaların altına saklandık. O esnada katili arkadan gördüm. Büyük bir silahı vardı. Herkimse hiçbir şeyden korkusu yoktu'' dedi.



Nataliya Volnova

Volnova saldırganın siyahi bir kiyafet giydiğini belirterek, saldırganın noel kiyafeti giydiği yönündeki iddiaları yayınladı.