Reina'daki Terör Saldırısı Faili Kimdir? Noel Baba Kıyafeti mi Giyiyordu?

İstanbul'da Beşiktaş'ın Ortaköy semtindeki Reina'da düzenlenen silahlı saldırıda 39 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre terörist ateş açarak Reina'ya girdi. Peki saldırıyı düzenleyen kimdir? Saldırıyı kaç kişi düzenledi?

SALDIRGANLAR KAÇ KİŞİYDİ? NOEL BABA KIYAFETİ GİYİNDİ Mİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristin mont-pantolanla içeri girdiğini, içeride üstünü değiştirdiği bilgisinin olduğunu söyledi. Teröristin içeri girdiği görüntüler de ortaya çıktı.

Teröristin olay yerine gelişi, soğukkanlı tavrı, ateş ederek içeri girmesi, alçak katliam sonrası üstünü değiştirip kaçabilmesi nedeniyle daha önce keşif yapıldığı şüphesi değerlendiriliyor. İlk bilgiler olay anında teröristin yalnız olduğu yönünde. Ancak planlama ve keşif için yardım aldığı ihtimali de araştırılıyor.

GÖRÜNTÜLER GÖSTERDİ: MONT GİYİYOR

Öte yandan saldırganın içeri girdiği ana ilişkin ilk görüntüler de ortaya çıktı. Saldırganın içeri mont ve pantolonla girdiği görülüyor.

İLK ŞÜPHELİ TERÖR ÖRGÜTÜ: DEAŞ

Terör saldırısını düzenleyen örgüt henüz belli değil. İlk şüpheler terör örgütü DEAŞ üzerinde yoğunlaştı.