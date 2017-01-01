Reina'daki Saldırıdan İlk Görüntü

İstanbul'da yeni yıl kutlamaları sırasında Reina'da düzenlenen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre terörist ateş açarak Reina'ya girdi. İçeride vatandaşlara kurşun yağdırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristin mont-pantolanla içeri girdiğini, içeride üstünü değiştirdiği bilgisinin olduğunu söyledi. Teröristin içeri girdiği görüntüler de ortaya çıktı.

TERÖRİSTLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN DETAY

Teröristin olay yerine gelişi, soğukkanlı tavrı, ateş ederek içeri girmesi, alçak katliam sonrası üstünü değiştirip kaçabilmesi nedeniyle daha önce keşif yapıldığı şüphesi değerlendiriliyor. İlk bilgiler olay anında teröristin yalnız olduğu yönünde. Ancak planlama ve keşif için yardım aldığı ihtimali de araştırılıyor.

Güvenlik uzmanlarına göre teröristin saldırıdan birkaç dakika sonra üstünü değiştirip kaçabilmesi geliş ve kaçış güzergahıyla ilgili keşif yapıldığına işaret ediyor. Teröristin mekanın içini biliyor olabileceği ihtimal dahilinde.

OLAY YERİNE GİRDİĞİ ANIN GÖRÜNTÜLERİ GELDİ

Olay yerinde bulunan boş mermi kovanları teröristin saldırıda tek silah mı birden fazla silah mı kullandığını gösterecek. Teröristin silahının başka olaylarda kullanılıp kullanılmadığı da belirlenecek.

Öte yandan saldırganın içeri girdiği ana ilişkin ilk görüntüler de ortaya çıktı. Saldırganın içeri mont ve pantolonla girdiği görülüyor.



İLK ŞÜPHELİ TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ

Terör saldırısını düzenleyen örgüt henüz belli değil. İlk şüpheler terör örgütü DEAŞ üzerinde yoğunlaştı.