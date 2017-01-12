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Reina'daki Saldırıda Gözaltı Sayısı 35'e Yükseldi!

Reina'daki Saldırıda Gözaltı Sayısı 35'e Yükseldi!

İstanbul'da yılbaşı gecesi Reina gece kulübüne düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği katliama ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 35'e çıktı.

Reina'daki Saldırıda Gözaltı Sayısı 35'e Yükseldi!

İstanbul Ortaköy'deki ünlü eğlence mekanı Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çok yönlü devam ediyor.

GÖZALTI SAYISI 35'E YÜKSELDİ

Olaydan sonra kaçan teröristin yakalanması için çalışmalarını sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, saldırıyla ilişkili oldukları iddiasıyla gözaltına aldığı şüpheli sayısı 35'e yükseldi.


ZANLILARIN İFADESİNİN ALINMASINA DEVAM EDİLİYOR

Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki yerleşkesinde tutulan zanlıların, ifadelerinin alınmasına devam edildiği öğrenildi.


TERÖRİST HER YERDE ARANIYOR

39 kişinin yaşamını yitirdiği Reina saldırısını, Özbek asıllı Abdulkadir Masharipov adındaki teröristin yaptığı öğrenilmişti. Terörist her yerde aranıyor.

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