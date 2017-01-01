Reina'da Ölen Lübnanlı Gencin Ailesi Ölüm Haberiyle Yıkıldı

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Planlamadan Sorumlu Devlet Bakanı Mişel Firavn, İstanbul'un Ortaköy'deki gece kulübüne yönelik terör saldırısında Lübnan vatandaşı İlyas Vardini'nin yaşamını yitirdiğine dair ailesine haber verdi.

MİLLETVEKİLİNİN KIZI DA YARALANDI

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, aralarında milletvekili Estefan Doveyhi'nin kızı Büşra Düveyhi ile Francois Esmar, Nidal Bişravi, Melisa Papalordo'un yaralandığı da kaydedildi.

TÜRK YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLİYORLAR

Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in İstanbul'daki Lübnan Başkonsolosluğunu arayarak saldırıda yaralanan vatandaşlarının durumu hakkında bilgi aldığı, yaralıların durumunu takip etmek üzere İstanbul'a bir heyet gönderileceğini, ayrıca hükümetin, Türk yetkililerden hayatını kaybedenlerin isim ve uyruklarının açıklamasını beklediklerini belirttiği aktarıldı.

BİR LÜBNANLIDAN HENÜZ BİLGİ ALINAMIYOR

Bakanlık, bir önceki açıklamasında birkaç vatandaşının yaralandığını açıklamıştı. Yerel basın ise bazı yakınlarını kaynak göstererek, bir Lübnanlıdan henüz haber alınamadığı bilgisini paylaştı.

KIZ KARDEŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

AP haber ajansı ise Reina'daki saldırıda yaşamını yitiren İlyas Vardini'nin Beyrut'taki ailesiyle konuştu. Vardini'nin kız kardeşleri gözyaşları döktü. Vardini'nin kardeşi Charbel ise 26 yaşındaki ağabeyini terörismin öldürdüğünü söyledi.