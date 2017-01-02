Reina'da Hayatını Kaybedenlerin Tam Listesi

İstanbul'un Ortaköy semtindeki gece kulübü Reina'ya yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isim listesi ortaya çıktı. 39 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin yaralandığı saldırıda ölenlerin tamamının kimlikleri belli oldu.
Yılbaşı gecesinin kana bulandığı saldırı sonucu 39 kişi öldü, 4'ü ağır 65 kişi yaralandı.
İşte isim listesi:
Büşra Kösa, Miarana Hasanova, Elias Wardini, Nawras Monem Suliman Alassaf, Mohammed Elhot, Yunus Görmek, Altymani Bassmah Abdurazaq, Ahmed Raad Isam, Muhammed Ali Azzabi, Mohammed Alsarraf, Noura Al Omrani, Hatice Karcılar, Mesut Gürbüz, Koray Karakoç, Cenda Nakaa Ep Azzabi, Rita Al Chami, Mustafa Kaya, Fatih Çakmak, Aljefri Wesam Hussain, Ayhan Arık, Shahd Abdulkareem Samman, Mustafa Sezgin Seymen, Abis Akhtar Rızvı, Khushi Asnwino Shah, Kenan Kutluk, Ahmet Alfadul, Mehmet Alfadul, Adel Agh Souzalı, Mehmet Kerim Akyil, Alaa Almuhandis, Alaa Almuhandis, Rabia El Moustaine, Zineb Ait Ssi, Burak Yıldız (Şehit polis), Bland Sirwan Osman, Lubna Ghaznawi, Layan Nasser, Ahmet Abbalos.(Kaynak: Yeni Şafak)