Reina'da Hayatını Kaybeden Güvenlik Amirinin Ağabeyi, Teröristin En Yüksek Cezayı Almasını İstiyor

Yılbaşı gecesi Ortaköy'de bulunan Reina isimli gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında hayatını kaybeden güvenlik amiri Fatih Çakmak'ın ağabeyi Zafer Çakmak, saldırganın en yüksek cezaya çarptırılmasını istiyor. Çakmak, "Bu konuda devletimize sonuna kadar inanıyor ve güveniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Bu ülkenin adaletine ve hukuk sistemine de güveniyoruz" dedi.



Yılbaşı gecesi Ortaköy'de bulunan Reina isimli gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıda çok sayıda kişi yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist olay yerinden kaçarken, polis ekipleri 17 günlük çalışması sonucunda saldırıyı gerçekleştiren Abdülkadir Masharipov'u dün gece İstanbul'da yakaladı. Saldırıda hayatını kaybeden güvenlik amiri Fatih Çakmak'ın ağabeyi Zafer Çakmak da kardeşiyle birlikte 39 kişiyi öldüren teröristin en yüksek cezayı almasını istiyor.



"Saldırgana 'şahıs' demek az olur yaratıktır"



Kardeşinin Reina'da gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybettiğini hatırlatan Çakmak, "Ekmek parası için orada çalışan güvenlik amiriydi. Kardeşim orada, o esnada insanların hayatını kurtarmaya çalışmış. Görgü tanıkları bunu anlatıyor. Yaralanmasına rağmen saldırganla boğuşmuş. Yaklaşık 200 insanın hayatını kurtardığı söyleniyor. Fakat yaralı olduğu için ve kimse müdahale etmediği için yere düşen saldırgan tekrar ayağa kalkarak yere düşen silahı ile kardeşime adeta öfke ile ateş ederek 8 kurşun sıkmış. 8 kurşun yiyen tek kişi benim kardeşim. Saldırgana 'şahıs' demek az olur yaratıktır. Ancak biz bu saldırganın tek olduğuna inanmıyoruz. Gerek görgü tanıkları gerekse anlatılanlardan yola çıkılarak birden fazla kişi olduğu söyleniyor. Yakalanan şahsın sadece saldırganlardan biri olduğunu düşünüyoruz. Olayda çok farklı saldırganların olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.



"Kimse devletten kendini üstün görmesin"



Kimsenin kendini devletten üstün görmemesini isteyen Çakmak, "Bu devlet çok büyük bir devlet. Birçok badire atlatmıştır. Orada ölen 39 kişi şehittir. Ancak bazı milletvekilleri, bazı kamu kesimi bu saldırıdan sonra hayatını kaybedenlerin şehit olmadığı iddia ediliyor ama şehitlik sadece Allah tarafından belirlenir. Bunu insanlar belirleyemez. Kardeşim resmiyette şehit olarak kabul edilmese de Allah katında biz onun şehit olduğuna inanıyoruz. Sadece kardeşim değil orada ölen bütün masum insanların şehit olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.



"Saldırganın en yüksek cezaya çarptırılmasını istiyoruz"



Saldırıyı gerçekleştiren terörist Abdülkadir Masharipov'un yakalanmasıyla ilgili de Çakmak, "Bu şahıs saldırganlardan biridir. Hak edeceği en yüksek cezaya çarptırılmasını istiyoruz. Bu konuda devletimize sonuna kadar inanıyor ve güveniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Bin yıllık bir tarihi vardır. Kimse bu ülkeyi yıkamadı, yıkamayacaktır. Bizim kardeşimiz ve diğer kardeşlerimiz şehit olmuştur. Bu kardeşlerimiz boşu boşuna şehit olmamıştır. Kanlarıyla bu ülkenin geleceğini belirleyecek son şehitlerdendirler. Bununla ilgili olarak Türk polisini tebrik ediyorum. Şerefli Türk polisi görevini tam anlamıyla yapmaktadır" ifadelerini kullandı.



"FETÖ'cü bazı polisler olayı örtmeye çalıştı"



Saldırıyla ilgili bir iddia da ortaya atan Çakmak, "O gece de FETÖ mensubu birçok polisin olayı örtmeye çalıştığını biliyoruz. Biz bunların ortaya çıkmasını istiyoruz. Bunlar 15 Temmuz'de darbe girişimine kalkıştılar. O gece de orada bu olayın üstünü kapatmaya çalıştılar. Bunu başaramayacaklar. Çünkü devlet bu işin peşini bırakmayacak. Bu ülkenin adaletine ve hukuk sistemine de güveniyoruz. Hükümete de güveniyoruz. İçimiz bu konuda rahattır. İçimizde hainler çok. İçimizde hain olmadığı zaman dış güçler bize bir üstünlük sağlayamayacaktır" dedi. - MERSİN