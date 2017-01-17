Reina'da 39 Kişiyi Katleden Terörist Yakalandı

İstanbul Ortaköy'de bulunan Reina gece kulübüne yılbaşı gecesi saldırı düzenleyen Ebu Muhammed kod adlı terörist Abdulkadir Masharipov, saldırıdan 17 gün sonra İstanbul Esenyurt'ta sağ olarak yakalandı.

KIRGIZ ARKADAŞININ EVİNDE OĞLUYLA YAKALANDI

Esenyurt'ta saldırganın bulunduğu bir siteye operasyon düzenleyen özel harekat polisleri, teröristi Kırgız arkadaşının evinde 4 yaşındaki oğluyla birlikte yakaladı.



GÖTÜRÜLDÜĞÜ HASTANEDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Terörist sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Hastanede geniş güvenlik önlemi alındı. Terörist Masharipov'un sağlık kontrolünden sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

TERÖRİSTLE BİRLİKTE 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Terörist Abdulkadir Masharipov''un eve 3 gün önce gittiği belirlendi. Masharipov'a yardım ve yataklık eden ve evde bulunan 1'i Kırgız asıllı erkek, 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.



OĞLU İLE KAÇMIŞTI

Terörist Abdulkadir Masharipov'un eşi Maltepe'de bir eve düzenlenen operasyonla geçtiğimiz hafta yakalanmıştı. Masharipov'un ise saldırıdan sonra yanına 4 yaşındaki oğlunu alarak kaçtığı tespit edilmişti.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyla ilişkili oldukları iddiasıyla 35 kişiyi gözaltına almıştı.



VALİ ŞAHİN AÇIKLAMA YAPACAK

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul İl Emniyet Müdürü'nün sabah 10.30'da açıklama yapacağı öğrenildi.

1000 KİŞİLİK ÖZEL EKİP

Yılbaşı gecesi 39 kişinin öldürüldüğü saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla aranan şüpheli Masharipov'un yakalanması için art arda operasyonlar düzenlendi. Daha önce polisin gerçekleştirdiği 4 ayrı operasyondan son anda kurtulan Masharipov'un yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından bin kişilik özel bir ekip kuruldu.

100 BİN SAATLİK GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Ekip saldırıdan sonra geçen 16 gün boyunca saldırganın İstanbul'a geldiği günden itibaren yaklaşık olarak 100 bin saat güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Polis ekipleri yaptığı takiple örgüte ait çok sayıda uyuyan hücreyi belirlediği öne sürüldü.

Esenyurt 911 Sokak'taki bir siteye akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda Masharipov ile 4 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 1'inin Kırgız asıllı erkek, 3'ün de Mısır, Senegal ve Somali uyruklu kadınlar olduğu öğrenildi.

Yapılan araştırmada şüphelilerin yakalandıkları adreste uzun süredir kaldıkları, alışveriş ve yer değiştirmede dikkat çekmemek için de siyahi kadınları kullandıkları tespit edildi.

Öte yandan şüphelilerin gözaltına alındıkları sitede polisin güvenlik önlemi aldığı ve giriş-çıkışlara izin vermediği görüldü.

17 GÜNDÜR ARANIYORDU

DEAŞ'lı terörist katliam sonrasında Zeytinburnu'nda ailesiyle kaldığı eve giderek 4 yaşındaki oğlunu yanına alıp kayıplara karışmıştı. Teröristin izini süren polisler, Zeytinburnu ve İzmir'de operasyonlar düzenlemiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEBRİK TWEETİ

Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu attığı bir tweetle İçişlieri Bakanı Süleyman Soyluyu Reina saldırganın yakalanması nedeniyle tebrik etti.

Çavuşoğlu'nun attığı tweet şöyle:

Reina saldırganını ele geçiren, başta bakanımız Süleyman Soylu'ya, emniyet ve istihbarat teşkilatlarımıza milletimiz adına teşekkür ediyorum." dedi.

YILBAŞI GECESİ 39 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Yılbaşı gecesi İstanbul Beşiktaş'ta bulunan gece kulübü Reina'ya saldırı düzenleyen Abdulkadir Masharipov, 39 kişinin ölümüne 70'ten fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Ölenlerin 25'i yabancı kökenliydi. Saldırının ardından terör örgütü IŞİD, terör saldırısını üstlendiğini duyurmuştu.