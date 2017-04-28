Reıdın: Gayrimenkul Fiyatlarında Artış Beklentisi Yüksek

Türkiye İş Bankası desteği ile hazırlanan "REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi" ve "REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Fiyat Beklenti Endeksi" ikinci çeyrek sonuçlarına göre, gayrimenkul fiyatlarında artış beklentisi yükseldi.



Gayrimenkul sektörü ile ilgili güncel verilerle derinlikli analitik bilgiler sunan REIDIN'in, Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven ve Fiyat Beklenti Endeksi 2017 2. Çeyrek Dönem sonuçlarını değerlendiren REIDIN Türkiye Ülke Müdürü Kerim Bertrand, "Gu¨ven Endeksi degˆeri, gec¸en yılın c¸eyrek do¨nemine go¨re yüzde 79 artışla 112.5 olarak ölc¸u¨ldü" dedi ve ekledi:



"Benzer şekilde Gayrimenkul Sekto¨rü Fiyat Beklenti Endeksinde de gec¸en c¸eyrek do¨neme go¨re yüzde 55 artış gerçekleşti. Bu durum, gayrimenkul fiyatlarında gec¸miş u¨ç aylık do¨neme go¨re, o¨nu¨mu¨zdeki u¨ç aylık do¨nemde fiyat yükseliş beklentisini artırdı. Bu artış, aynı zamanda, gelecek üç aylık dönemde gayrimenkul piyasalarının daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan sektör temsilcilerinin sayısının bir önceki çeyrek döneme göre arttığını da gösteriyor."



REIDIN Tu¨rkiye Gayrimenkul Sekto¨rü Gu¨ven Endeksi degˆeri, 2017 yılı 2. c¸eyrek do¨neminde, gec¸en c¸eyrek do¨neme go¨re yüzde 79 artışla "kısmen iyimser"e karşılık gelen 112.5 olarak o¨lc¸u¨ldü. REIDIN Tu¨rkiye Gayrimenkul Sekto¨rü Fiyat Beklenti Endeksi degˆeri ise, 2017 yılı 2. c¸eyrek do¨neminde, gec¸en c¸eyrek do¨neme go¨re yüzde 55 artışla 106.5 olarak o¨lc¸u¨ldü.



REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sekto¨rü Gü¨ven Endeksi 2017 yılı 2. çeyrek do¨neminde, geçen çeyrek dö¨nemine göre;



bankalar ve finansal kurumlar ic¸in yüzde 47 artışla "kısmen ko¨tu¨mser"e karşılık gelen 86.4,



gayrimenkul danıs¸manları ic¸in yüzde 72 artış¸la "iyimser"e karşılık gelen 133.5,



gayrimenkul degˆerleme uzmanları ic¸in yüzde 77 artış¸la "kısmen ko¨tu¨mser"e karşılık gelen 88.8



gayrimenkul gelis¸tiricileri ic¸in yüzde 99 artış¸la "iyimser"e karşılık gelen 135.7 olarak o¨lc¸u¨ldü.



(Fotoğraflı) - İstanbul