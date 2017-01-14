13 Saat Boyunca Eşi ve Çocuğunu Rehin Aldı: Ordu Gelse Beni Yıldıramaz

İzmir'in Buca ilçesinde evinin penceresinden pompalı tüfekle rastgele ateş açan M.C. isimli şahıs 13 saat sonra ikna edildi.

"BÜTÜN ORDU GELSE BENİ YILDIRAMAZ"

İzmir'in Buca ilçesinde evinin penceresinden çevreye pompalı tüfekle ateş açan, eşi ve çocuğunu rehin aldığı belirtilen kişinin ikna edilmesi için polis ekipleri 13 saat uğraştı. Özel güvenlik görevlisi olduğu belirtilen M.C., zaman zaman pompalı tüfekle pencereye çıkarak 'Bütün ordu gelse beni yıldıramaz' diye bağırdı.

RASTGELE ATEŞ AÇTI, AİLESİNİ REHİN ALDI

Olay, akşam saatlerinde Akıncılar Mahallesi 548. Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.C isimli şahıs, önce pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtıktan sonra ailesini evde rehin aldı.

POLİSLERE DE ATEŞ AÇTI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekipler sevk edildi. Ekipler, rastgele ateş eden şahıs için mahallenin giriş ve çıkışlarını trafiğe kapattı. Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi.

Saldırgan bu sırada binanın altında bekleyen polis ekiplerine de ateş açtı.

Bölgeye ambulans ve itfaiyenin yanı sıra Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

13 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

Binanın penceresinden rastgele ateş eden şahıs, 13 saat sonunda ikna edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs emniyet müdürlüğüne götürüldü.

DAHA ÖNCE DE BENZER EYLEMDE BULUNMUŞ

M.C.'nin daha önce de aynı eylemi gerçekleştirdiği öne sürüldü.