Rehber Öğretmenlerden Merkezi Ortak Sınavlar Semineri

BENGİ Projesi kapsamında Havran İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonu ile rehber öğretmenler tarafından 8. Sınıf öğrencilere yönelik seminer çalışması yapıldı.



Havran Kültür Merkezinde düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Rasim Girgin, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Rehber öğretmen Esin Alpaslan tarafından sınavda uyulması gereken kurallar, rehber öğretmen Hasan Emre Altınbaş tarafından sınav taktikleri ve Mahmut IŞIK tarafından sınav kaygısına yönelik etkinliklerle zenginleştirilmiş şekilde yapılan seminer çalışmasını öğrenciler ilgiyle katıldı. Seminer iki ayrı oturum olarak planlandı. 1. Oturum ilçe merkezinde yer alan ortaokulların öğrencilerine, 2. Oturum ise kırsal mahallelerde bulunan ortaokulların öğrencilerine yönelik yapıldı.



Programın sonunda öğrencilere hitap eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu sınav süreci ve tercih aşamalarında nasıl bir yol izlemeleri gerektiğine yönelik bilgi verip yaklaşmakta olan Merkezi Ortak Sınavlarında başarı dileklerinde bulundu. - BALIKESİR