Rehber Öğretmenler ve Sendikalardan Yönetmelik Tepkisi

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapacağı belirtilen değişikliklere, rehber öğretmenler ve sendikalardan tepki geldi.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönetmelik değişikliği ile rehber öğretmenlerin çalışma saatlerini arttıracağı, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri biriminin adını Rehberlik Hizmetleri olarak değiştireceği iddiaları üzerine yurt çapında rehber öğretmenlerden tepki geldi. Mevcut yönetmeliğe göre rehber öğretmenler öğrencilere okulda sınıf öğretmenleri tarafından uygulanacak rehberlik uygulamalarını planlıyor, çocukların bireysel yeteneklerini ölçüyor ve yeni gelen öğrencilerin dosyalarını inceliyor. Ayrıca, kaynaştırma öğrencisi ya da özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenci varsa rehber öğretmen farklı eğitim programları planlıyor ve yürütülmesine rehberlik ediyor. Bunların yanında rehber öğretmenler, pedagojik formasyonları uygun ise okul psikolojik danışmanlığı görevini de yerine getiriyor. Yeni yönetmelikte ise iddialara göre rehber öğretmenlerin derslere girmesi, nöbetçi öğretmenlik yapması ve çalışma saatlerinin haftalık 30 saatten 40 saate çıkarılması gibi değişiklikler öngörülüyor.



Yönetmelik ile getirilecek düzenlemelere dair rahatsızlığını ifade eden rehber öğretmenler, çalışma saatlerinin artırılmasıyla verimin düşeceğini, nöbetçi öğretmen oldukları takdirde, uygunsuz hareketini tespit ettikleri öğrenciyi hem disipline veren hem de psikolojik durum raporunu hazırlayacak taraf olacaklarını, bunun da uygun olmadığını söylüyor. Ayrıca rehber öğretmenlerin akademik eğitimlerinin sınıfta derse girmeye uygun olmadığı, bunun boş ders dolduracak joker öğretmen yaratma çabası olduğu da iddialar arasında yer alıyor.



"ALAN DIŞINDAN ATAMA AMAÇLANDIĞI DÜŞÜNÜLMEKTEDİR"



Türk Eğitim-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Merih Eyyup Demir, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin adının 'Rehberlik Yönetmeliği' olarak değiştirileceğini öğrendiklerini belirterek, "Böylece üniversitelerin rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanından mezun öğrenciler dışında alan dışından rehber öğretmen atamasının amaçlandığı düşünülmektedir. Bunun neticesinde alanında uzman olmayan kişilerin rehber öğretmenliğe atanmasının önünü açılacak, psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri bu alanda eğitim almamış, diğer alanlarda eğitim almış ama milli eğitim tarafından kendi mesleğine atanmamış kişiler tarafından yürütülmek zorunda bırakılacaktır" dedi.



"İMZADAN DÖNMESİNİ TALEP EDİYORUZ"



Öğrencilerin psikolojik problemlerini ya da herhangi bir derdini rahatça rehberlik servisinde ifade edebilmesinin pek çok cinsel istismar vakasının, şiddet, tütün-alkol-madde gibi alışkanlıkların ortaya çıkarılmasında ve önlenmesinde etkili olduğunu belirten Demir, "Öğrencinin sırlarını, sıkıntılarını rahatlıkla anlatabilmesini, rehberlik servisinin 'nöbetçi öğretmen' rolüne girmeyerek öğrencilerle disiplin ilişkisine girmemesine borçluyuz. Nöbetçi öğretmen bir öğrenciyi idareye şikayet ettiğinde arayı yumuşatacak olan rehber öğretmendir. Rehber öğretmenin nöbetçi olması bu vasfını ortadan kaldırmaktadır. Varlığı hiçbir pedagojik, psikolojik alt yapısı olmadan hazırlanmış bu yeni taslağı kınıyor ve imzadan geri dönmesini talep ediyoruz" diye konuştu.



Eğitim Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Necip Vardal ise söz konusu değişiklik hakkında eğitim sendikalarından, derneklerden ve ilgili kurumlardan görüş alınmadığını belirterek, "Rehber öğretmenler haftada 30 saat çalışıyorlardı. Yapılan düzenleme ile birlikte artık 40 saat çalışacaklar. Normal öğretmenlerin çalışma süreleri 30 saattir, bu rehber öğretmen için de geçerli. Rehber öğretmenlerin çalışma saatlerinin 40'a çıkarılması Anayasa'nın eşitlik ilkelerine aykırı. İlgili yönetmelikte 'Psikolojik danışmanlık' ibaresi kaldırılmış. Bu, alan dışı atamaların yolu açabilir. Alan dışı atamaların yolunun açılması, rehberlik alanındaki çalışmaların sekteye uğramasına neden olur. Rehber öğretmenlerin yürüttüğü çalışmanın, bir yönüyle de psikolojik danışmanlık boyutu var. Bunun göz ardı edilmesi sorun yaratır. Bu öğretmenlere nöbet görevi, sınav gözetmenliği, etüt görevi öngörülüyor. Bu rehberlik ilkeleri ile çelişen bir durum. Bir değişiklik yapılacaksa, bu işin tüm tarafları ile görüşülmeli ve bu şekilde değerlendirme yapılmalı" dedi.



- İzmir