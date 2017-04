Rehber Köpeğe Akreditasyona Büyükelçiden "Tweet"Li Teşekkür

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yılı törenleri için görme engelli eşi Maggie Moore'un rehber köpeği "Star Morre"a akreditasyon kartı çıkartan Kültür ve Turizm Bakanlığına twitter hesabından teşekkür etti.



Büyükelçi Moore, kişisel twitter hesabı "@UKAmbRichard"dan, eşi Maggie Moore'un rehber köpeği "Star Morre" için çıkarılan "diplomatik misafir akreditasyon kartı"nın fotoğrafını paylaştı.



Paylaşımı Türkçe ve İngilizce olarak iki kez yayınlayan Moore, Kültür ve Turizm Bakanlığına rehber köpekleri için çıkartılan kart nedeniyle teşekkür etti.



Moore, mesajında "Tebrikler @TCKulturTurizm. Rehber köpeklerin üstlendiği hayati önemdeki görevin harika biçimdeki takdiri. Gururla takacak @rehberkopekler" ve "Bravo Turkish @TCKulturTurizm. Great recognition of vital work of guide dogs. Worn with pride. @rehberkopekler." ifadelerini kullandı.



Richard Moore'un paylaşımı takipçileri tarafından beğenilerek retweet yapıldı.