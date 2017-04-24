Rehabilitasyon Merkezinde Şüpheli Ölüm

BURSA'da, özel bir rehabilitasyon merkezinde kalan 27 yaşındaki Fatma Aydemir, rahatsızlanınca kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Vücudunda kırık ve morluklar tespit edilen Aydemir'in ölümünü şüpheli bulan savcılık soruşturma başlattı.



Merkez Nilüfer İlçesi'nde bir özel rehabilitasyon merkezine ailesi tarafından 5 yıl önce tedavi görmek üzere yatırılan zihinsel engelli Fatma Aydemir, geçen cuma gecesi fenalaşınca rehabilitasyon görevlileri tarafından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda morluklar ve kırık olduğu tespit edilen Aydemir ameliyat edilmesine rağmen aynı gün yaşamını yitirdi.



Ölümü şüpheli bulan Bursa Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatınca cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Fatma Aydemir'e otopsi yapıldı. Cenazesi Orhaneli İlçesi'nde toprağa verilen Fatma Aydemir'in babası Kaya Ali Aydemir, kızının daha önce bir kez, kaldığı rehabilitasyon merkezinde kendisine şiddet uygulandığını söylediğini öne sürerek, "Kamera görüntüleri izlendi. Görüntülerde hiç bir sıkıntı tespit edilememiş. Kızımın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak. Hazırlanacak raporu bekliyorum" dedi.



Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatılırken, rehabilitasyon merkezi yetkilileri ise Aydemir'in ölümünde kendilerinin hiç bir ihmali olmadığını bunu kanıtlamaya da hazır olduklarını söyledi. - Bursa