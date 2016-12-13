Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un Velayet Davası! Deniz Uğur Kimdir?

Reha Muhtar ve Deniz Uğur velayet davası için karşı karşıya geldi. Gazeteci Reha Muhtar ve eski eşi oyuncu Deniz Uğur, ikizlerinin velayeti için mahkeme salonunda bir araya geldi. Duruşma sonrası konuşan Reha Muhtar, çocuklarının velayetini eski eşine vermek istemediğini söylerken, Deniz Uğur, "Bir anne olarak çocuklarıma zarar vermemek için susmayı tercih ediyorum" dedi. Gazeteci Reha Muhtar ile oyuncu Deniz Uğur, 7 yaşındaki ikiz çocuklarının velayeti için İstanbul Aile Mahkemesi'nde bir araya geldi. İstanbul Aile Mahkemesi'nde açılan velayet davasına Deniz Uğur avukatı Abidin Şahin ile Reha Muhtar ise avukatı Rezzan Epözdemir ile birlikte katıldı. Mahkeme, Uğur'un avukatı Abidin Şahin'in talebi üzerine davanın gizli görülmesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

HEM ANNELİK HEM BABALIK YAPTIM

Reha Muhtar duruşma çıkışında gazetecilerin sorusu üzerine, "Çocuklarım doğduğu andan itibaren benimle birlikteler. Onlara hem annelik hem babalık yaptım. Şimdi onları bırakmam. Çocuklar şu an 3 gün annede 4 gün ben de kalıyorlar. Beş buçuk yıldır bu böyle, ben bunun devam etmesini istiyorum. Çocuklarımızın etkilenmemesi için dosyada gizlilik kararı alındı" dedi. Oyuncu Deniz Uğur ise, konuşmamayı tercih ettiğini söyleyerek, "Bir anne olarak çocuklarıma zarar vermemek için susmayı tercih ediyorum" ifadelerini kullandı. Reha Muhtar ve Deniz Uğur duruşmanın ardından adliyeden ayrıldı.

MUHTAR VE UĞUR PROTOKOL İMZALAMIŞTI

Gazeteci Reha Muhtar ve ikizlerinin annesi Deniz Uğur 2010 yılında protokol imzalayarak ayrılmışlardı. Protokol gereği ikiz çocuklar Mina Deniz ve Poyraz Deniz'in velayetinin 18 yaşına kadar babaları Reha Muhtar' da kalmasında anlaşılmıştı. Ayrıca protokolde anne Deniz Uğur'un çocuklarını istediği zaman Muhtar'ın yalısında görebileceği hatta yalıda iki gün kalabileceği maddesi de yer almıştı. Geçtiğimiz aylarda oyuncu Deniz Uğur bu protokole itiraz etmiş ve çocuklarının yanında kalmasını istemişti. Bunun üzerine İstanbul Aile Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

DENİZ UĞUR KİMDİR?

Deniz Uğur 17 Ekim 1973 Ankara doğumludur. Esasen Kafkasya 'nın beyaz ırk mensubu en eski ve büyük ailelerinden birine dayanmakta olan kökeni baskındır. Deniz Uğur, Engin Deniz, Mina Deniz ve Poyraz Deniz adlı üç çocuk annesidir.

Eğitim ve Kariyer: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı 'nın önce Bale Bölümü'nü bitirmiş, ardından yüksek bölüm sınavlarına girip Tiyatro Bölümü'nden 1995 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinden önce Kenter Tiyatrosu 'nda Görünmeyen Dostlar adlı oyunda Şükran Güngör ve Kadriye Kenter 'le başrol oynayarak profesyonel tiyatro hayatına başlamıştır. 1996 yılında Nevra Serezli ve Cihan Ünal 'la başrolü paylaştığı Çetin Ceviz adlı Fransız komedisinde yer almıştır. 1997 yılında 9. Ankara Film Festivali 'nde Bir Erkeğin Anatomisi filmindeki rolü ile Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu ödülünü almıştır. Sinema ve tiyatroya uzun süre ara verdikten sonra 2014'te başrolünü Engin Alkan'la paylaştığı "Huysuz" müzikaliyle, o yıl müzikal dalı açılmadığı halde Afife Tiyatro Ödülleri 'nde aday gösterilmiş, 2015'te Oktay Kaynarca 'yla başrolünü paylaştığı "Guguk Kuşu" oyununda Yıldız Kenter ve Haldun Dormen gibi nice ustalar tarafından ayakta alkışlanmıştır.





